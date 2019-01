Esporte Marca ainda está nas camisas

No dia 2 de janeiro, o zagueiro Gilvan foi à entrevista coletiva usando camisa de treinamento, do Atlético, com a logomarca nova - ao invés da Caixa Econômica Federal, o clube passou a usar logo com imagem e dizeres “Castelo do Dragão”, que são alusivos ao novo Estádio Antônio Accioly. O clube é o goiano com mais tempo de vínculo contratual com a Caixa - desde 2013, ...