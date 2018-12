Esporte Maratona de Tóquio-2020 pode ter horário adiantado Objetivo da alteração no horário é evitar que os competidores tenham de enfrentar temperaturas entre 39 e 41 graus

A disputa da maratona nos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020 poderá ter seu horário adiantado por causa do forte calor previsto para a capital japonesa. O Comitê Olímpico Internacional (COI) e o Comitê Organizador de Tóquio-2020 pretendem iniciar a corrida de 42.195 metros entre as 5h30 e 6 horas. O horário inicial é às 7 horas. O objetivo da mudança no horário é evit...