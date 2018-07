Esporte Maradona se oferece para treinar seleção da Argentina de graça Ex-jogador do Boca Juniors e do Napoli comandou a seleção argentina na Copa do Mundo de 2010

O ídolo do futebol argentino Diego Maradona se ofereceu para treinar de graça a seleção do país, oito anos após sua última tentativa ter acabado em fracasso na Copa do Mundo da África do Sul. Maradona, que acompanhou os jogos da Argentina no Mundial da Rússia até a derrota por 4 x 3 para a França nas oitavas de final, foi perguntado se gostaria d...