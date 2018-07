Esporte Maradona se oferece para treinar Argentina de graça: 'Não pediria nada em troca' Jorge Sampaoli, atual técnico da seleção, tem contrato até 2022 e multa de cerca de R$70 milhões

Diego Maradona apareceu mais do que o técnico Jorge Sampaoli na Copa do Mundo da Rússia. Em todos os jogos da Argentina, as câmeras de televisão pegavam cada movimentação do ex-jogador nas tribunas do estádio. Agitado, dormindo e até recebendo atendimento médico. Cada passo de Maradona durante o Mundial rendeu destaque. Sua opinião, é claro, também ganhou as ate...