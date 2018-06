Esporte Maradona isenta Messi de culpa por desempenho da Argentina: 'Não passam para ele' "É um problema de equipe, de organização", disse o ex-jogador sobre a seleção de seu país

Diego Maradona roeu as unhas e chorou nas tribunas ao assistir a derrota da Argentina por 3 a 0 para a Croácia na última quinta-feira, em Nijni Novgorod, pela segunda rodada do Grupo D da Copa do Mundo. No entanto, para o craque argentino, Messi não pode ser responsabilizado pelo fraco futebol apresentado pela seleção de seu país até aqui. "O Messi se posiciona, mas nã...