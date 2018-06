Esporte Maradona exalta peso da 'camisa amarela' e vê Brasil indo longe na Copa Questionado como via as chances de o time ir até a final e vencer, ele fez um sinal positivo com a cabeça

"O Brasil tem sua camisa amarela". Foi assim que Diego Maradona, maior astro do futebol argentino, resumiu as chances de a seleção de Tite de ser campeã do mundo na Rússia. Ao sair de seu hotel em Moscou para ir acompanhar o time de Lionel Messi, Maradona aceitou responder a apenas uma pergunta do Estado e foi contundente. Questionado como via as chances de o time i...