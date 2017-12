Maradona dá beijo em Pelé

Antes do início do sorteio dos grupos da Copa do Mundo da Rússia, realizado ontem, em Moscou, o ex-craque Diego Armando Maradona protagonizou um momento histórico. Quando encontrou Pelé, que estava em uma cadeira de rodas, deu um beijo na testa do maior jogador do futebol. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, presenciou o momento ao lado de convidados ilustres. Depois d...