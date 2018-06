Esporte Maradona avisa que está tudo bem com sua saúde: 'Perdão pelo susto' O ex-jogador teve de ser atendido por médicos após a partida da Argentina contra a Nigéria

Maradona utilizou as redes sociais para falar que está tudo bem. O ídolo argentino publicou no Instagram um comunicado sobre seu estado de saúde. Nele agradeceu aos fãs pela preocupação após ter passado mal durante a vitória da Argentina por 2 a 1 sobre a Nigéria, em São Petersburgo, pelo Grupo D da Copa do Mundo. "Quero dizer a vocês que estou bem, que não estou ...