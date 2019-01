Esporte Maracanã se candidata para sediar final da Libertadores 2020 A final, que era disputada em dois jogos até o ano passado, passará a ser, a partir deste ano, decidida em apenas uma partida

O governo do Rio de Janeiro oficializou a candidatura do Estádio Jornalista Mário Filho – Maracanã - para sediar a final da Copa Libertadores da América 2020. A final, que era disputada em dois jogos até o ano passado, passará a ser, a partir deste ano, decidida em apenas uma partida. A partida decisiva da Libertadores 2019, por exemplo, será disputada no Estádi...