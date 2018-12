Esporte Mapa do Brasileiro sofre alterações após temporada Centro-Oeste volta à elite, que não tem pernambucanos. MG e RS têm equipes em todas as divisões

Foram 1.220 partidas pelas quatro divisões do Campeonato Brasileiro na atual temporada. Entre choros e risos, títulos, acessos e rebaixamentos, o futebol brasileiro teve uma nova configuração desenhada para o mais importante campeonato nacional do calendário para 2019.A novidade na Série A é a volta de um representante do Centro-Oeste. Com o acesso do Goiás, a região vo...