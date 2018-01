Manutenção decisiva para o Vila Nova

A base nobre do Vila Nova, com Alan Mineiro, Wesley Matos, Alemão e Alípio, não foi mantida para 2018. O clube colorado, porém, conseguiu segurar 13 jogadores operários. Quatro deles - o volante Fagner, o zagueiro Brunão, o atacante Mateus Anderson e o lateral Anderson Luís - demonstraram qualidades para deixar a reserva do ano passado e assumir a titularidade do Tigre na atu...