Esporte Mantido como 9 do Brasil, Gabriel Jesus é elogiado por Tite antes de amistoso Atacante brasileiro foi bastante contestado depois de passar em branco durante a Copa do Mundo da Rússia 2018

Depois de ficar fora dos amistosos que a seleção brasileira fez contra Estados Unidos e El Salvador no mês passado, em solo norte-americano, por opção do técnico Tite, o Gabriel Jesus foi chamado para defender o Brasil nos confrontos diante da Arábia Saudita, nesta sexta-feira, às 15 horas (de Brasília), em Riad, e contra a Argentina, na próxima terça, em Jeddah, com o...