Manter a ordem pulando com a torcida? Foi o que fez um policial com a galera do Goiás no aeroporto

Cerca de 600 torcedores esmeraldinos se reuniram no aeroporto Santa Genoveva na tarde deste domingo (19) para recepcionar o Goiás após a conquista do acesso, que ocorreu em Barueri, diante do Oeste. O que chamou atenção em toda a festa foi um policial, responsável pela segurança no local, que dançou, pulou e cantou junto com a torcida presente. O policial é o te...