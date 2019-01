Esporte Manoel e Boselli participam de treino com bola no Corinthians Os dois ainda seguem sem uma data para estrear pelo alvinegro

O elenco do Corinthians se reapresentou nesta segunda-feira após empatar por 1 a 1 com o São Caetano, no domingo, pela rodada de abertura do Campeonato Paulista. Os titulares da partida ficaram na academia, enquanto os reservas foram a campo. As novidades ficaram por conta das presenças do zagueiro Manoel e do atacante Mauro Boselli. Apresentados aos torcedores no dom...