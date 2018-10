Esporte Mano Menezes vira o primeiro bicampeão consecutivo da Copa do Brasil 'Acho que agora as pessoas vão ser mais tolerantes com o jeito defensivo que eu gosto', afirma o técnico

Conquistar a Copa do Brasil não é novidade para Mano Menezes, que graças ao título do Cruzeiro sobre o Corinthians, nesta quarta-feira (17), chegou à sua terceira taça - fora campeão também em 2017, pelo próprio clube mineiro, e 2009, dirigindo o Corinthians. Com a conquista, Mano obteve feito inédito. Em 30 anos de existência do torneio, ele se tornou o primeiro treinador a...