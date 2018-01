Mandantes se dão bem, fazem dever de casa e brigam por vaga

Mandantes, mas com públicos pequenos na 4ª rodada do Estadual, Aparecidense e Grêmio Anápolis confirmaram o favoritismo que levavam sobre os visitantes e, neste sábado (27), conquistaram vitórias importantes na disputa por vaga à semifinal.

A Aparecidense, no Estádio Anníbal Batista de Toledo, em Aparecida de Goiânia, teve 273 pagantes, mas quebrou a invencibilidade do Iporá, vencendo por 2 a 1. No outro jogo, para somente 29 pagantes no Jonas Duarte, em Anápolis, o Grêmio não vacilou e venceu o Rio Verde por 2 a 0.

Os dois times brigam pela vice-liderança do Grupo B - ambos já têm 7 pontos, atrás do Vila Nova, vencedor no clássico deste sábado (27), que chegou a 8 pontos. De cinco gols marcados pelos times de fora da capital, nas partidas deste sábado (27), três foram marcados de pênalti.

A Aparecidense, após iniciar a competição com o revés em casa (por 2 a 1 para o Goiás), se acertou e, nos últimos jogos, obteve resultados importantes. Em casa, neste sábado (27), o Camaleão não deixou por menos. Superior, bateu o Iporá por 2 a 1, repetindo o resultado positivo do meio de semana, quando fez 2 a 1 no Atlético no Estádio Olímpico.

Na vitória deste sábado (27), a Aparecidense abriu o placar com Nonato, aos 20 minutos, na cobrança do pênalti sofrido por Rafael Cruz. Também numa penalidade, o Iporá empatou com Elias, novo goleador do Estadual - pelo menos, até hoje -, aos 47 minutos do primeiro tempo. A confirmação do triunfo se deu na etapa final, com gol de Alex Henrique, aos 19 - 2º gol dele.

No fim, o goleiro Busatto foi expulso, após a entrada dura no rival - o substituto, Pedro Henrique, entrou na vaga de Aleílson. Márcio Azevedo usou Busatto; Rafael Cruz, Filipe, Mirita e Hélder; Wagner, Uederson, Cristian (Alex Henrique) e Washington; Nonato (Gustavo) e Aleílson (Pedro Henrique).

O Grêmio se reabilitou em jogo marcado por reclamações do Rio Verde. Após o apito final do árbitro Breno Souza, o capitão e zagueiro Anderson foi expulso, por causa de marcações da arbitragem. O time do Sudoeste também desperdiçou boas chances de gol e viu o time da casa, o Grêmio, aproveitar as criadas. Num pênalti bem batido, Assuério colocou o Grêmio à frente, aos 31 minutos do primeiro tempo.

No contra-ataque, o Grêmio carimbou a trave rival duas vezes e, após o bate-rebate na área do Rio Verde, Cristian bateu forte e fechou o placar - 2 a 0, aos 29 minutos do segundo tempo -, garantindo a segunda vitória.

Em casa, o Grêmio saiu-se vitorioso jogando com João Vítor; Neno, Ramon (Thiago), Lucas e Caio; Darlan, Túlio (Rafael Castro), Zé Uílton e Roniel (Brener); Assuério e Cristian. O Rio Verde perdeu com Fernando Pompeu; Baroni (Hugo), Anderson, Lucena e Jeanzinho; Cláudio, Vitinho e Madson; Saulo (Lucas Cassiano), Jean e Rangel (Matheus).