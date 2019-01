Esporte Manchester United vence a 8ª seguida e elimina o Arsenal na Copa da Inglaterra

O Manchester United não para de vencer sob o comando de Ole Gunnar Solskjaer. Escolhido para substituir José Mourinho, o técnico conquistou nesta sexta-feira o oitavo triunfo consecutivo por diferentes competições ao derrotar o Arsenal por 3 a 1, fora de casa, pela Copa da Inglaterra, com direito a gol do chileno Alexis Sánchez, ex-jogador do time londrino. Em dois l...