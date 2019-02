Esporte Manchester United derrota Leicester fora e 'rouba' 5º lugar do Arsenal no Inglês A sequência arrasadora do United com o técnico Ole Gunnar Solskjaer chegou a sete vitórias - sendo seis seguidas - e um empate

Em recuperação impressionante no Campeonato Inglês, o Manchester United derrotou o Leicester neste domingo por 1 a 0, fora de casa, no King Power Stadium, chegou a oito partidas de invencibilidade e, de quebra, subiu para a zona de classificação à Liga Europa. A sequência arrasadora do United com o técnico Ole Gunnar Solskjaer, que assumiu o time após a demissão ...