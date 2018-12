Esporte Manchester City vence o Leicester nos pênaltis e vai às semifinais da Copa da Liga Inglesa Com o resultado, o time de Pep Guardiola segue vivo na disputa do título de todas as competições que disputa, já que está na Copa da Inglaterra e na Liga dos Campeões e é vice-líder do Inglês, além de já ter faturado a Supercopa da Inglaterra

O Manchester City sofreu, mas garantiu classificação às semifinais da Copa da Liga Inglesa nesta terça-feira. Mesmo fora de casa e com um time repleto de reservas, os comandados de Pep Guardiola passaram pelo Leicester nos pênaltis, por 3 a 1, após empate por 1 a 1 no tempo normal. WE'VE DONE IT! SEMI-FINAL, HERE WE COME! 🦊 1-1 🔵 (1-3) Penalties #l...