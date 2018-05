Esporte Manchester City acerta renovação de contrato com Guardiola até 2021 Nessa temporada, o treinador faturou o título inglês com um recorde de pontuação, chegou aos 100 pontos, nas 38 rodadas

Dias depois de encerrar uma temporada vitoriosa com o Manchester City, o técnico Pep Guardiola acertou nesta quinta-feira (17) a renovação contratual com o clube. A diretoria anunciou a assinatura do novo vínculo até 2021 por parte do treinador, que levou o time a mais um título inglês quebrando recordes no Campeonato Nacional. Guardiola possuía contrato até o fim d...