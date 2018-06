Esporte Mané diz que Senegal tentará repetir na Rússia a campanha de 2002 "Ainda é cedo para imaginar onde podemos chegar. Teremos mais dois jogos importantes dentro do nosso grupo. Precisamos superar nossos próximos adversários", afirmou o capitão senegalês

Os jogadores de Senegal não esconderam a alegria por terem estreado com vitória na Copa do Mundo da Rússia. Nesta terça-feira, os africanos triunfaram sobre a Polônia por 2 a 1, em jogo disputado no Spartak Stadium, em Moscou. O principal jogador da equipe, Sadio Mané, craque do Liverpool, afirmou que o grupo tentará ao menos repetir o que a geração que disputou a Copa...