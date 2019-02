Esporte Malcom marca, Vinicius Junior se destaca e Barça e Real empatam pela Copa do Rei O Real começou a partida desta quarta com postura ofensiva e assustou primeiro, em chute de longe de Kroos que parou em grande defesa de Ter Stegen

Barcelona e Real Madrid começaram empatados a disputa por uma vaga na final da Copa do Rei. Em clássico com protagonismo brasileiro nesta quarta-feira, no Camp Nou, catalães e madrilenhos ficaram no 1 a 1 e deixaram a decisão para o confronto de volta, que acontecerá no próximo dia 27, no Santiago Bernabéu. Titular mais uma vez, Vinicius Junior foi o destaque do...