Malcom marca, Barcelona empata com a Inter de Milão e garante classificação

Inter de Milão e Barcelona deixaram as emoções para os minutos finais da partida desta terça-feira e ficaram no empate por 1 a 1 no Giuseppe Meazza, pelo Grupo B da Liga dos Campeões. Sem Lionel Messi, o time visitante viu Malcom sair do banco para marcar o gol que parecia definir sua vitória, mas do outro lado havia Icardi, que precisou de apenas uma chance para garantir a...