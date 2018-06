Esporte Mais forte, lado da chave do Brasil soma 10 títulos mundiais e tem 4 campeões Na trajetória brasileira em busca da decisão no dia 15 de julho, em Moscou, podem aparecer ainda potências como Portugal, de Cristiano Ronaldo, e Bélgica, de nomes como Hazard, Lukaku e De Bruyne

A Copa do Mundo da Rússia viveu nesta quinta-feira seu último dia da fase de grupos. Com as classificações de Colômbia e Japão na chave H e de Bélgica e Inglaterra na G, todos os confrontos das oitavas de final foram definidos, e o caminho brasileiro até o possível hexacampeonato não será nada fácil. A seleção de Tite caiu no lado mais difícil da chave até a fina...