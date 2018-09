Esporte Mais estruturado, Dragão apresenta novo projeto de escolinhas oficiais

Nos últimos meses, o analista de desempenho e, agora, coordenador técnico do Atlético, Rafael Cotta, se dedicou à elaboração de projeto às escolinhas oficiais do Atlético. Ele foi apresentado, ontem, na presença de professores das escolas de futebol e do ex-jogador Pará, lateral revelado na base e que chegou à seleção brasileira sub-17 na década de 1990 - à época, ele ...