Mais de 20 mil gremistas comemoram título na Arena

Mais de 20 mil torcedores festejaram, nesta quinta-feira (30), a conquista do terceiro título do Grêmio na Copa Libertadores na Arena Grêmio, em Porto Alegre. O megaevento teve início por volta das 13 horas, quando os jogadores retornaram de uma carreata, ao som de trio elétrico, ocorrida desde 9 horas pelas avenidas da cidade. Durante os festejos no interior da Arena G...