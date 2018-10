Esporte Maior regata do mundo chega a sua 50ª edição Barcolana teve participação de 2.689 barcos em 2018

A cidade italiana de Trieste, capital de Friuli Veneza Giulia, realizou neste domingo (14) a 50ª edição da histórica regata Barcolana, considerada a maior do mundo por causa do elevado número de participantes profissionais e amadores. A competição contou com a participação de 2.689 barcos - um recorde - e terminou com a vitória do "Spirit of Portopiccolo", comand...