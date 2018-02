Maior pontuador do Brasil, Lucas Dias celebra celebra parceria tática com Leandrinho

Cestinha da partida e considerado umas das revelações do Brasil na posição de ala/pivô, o jovem Lucas Dias creditou aos experientes Anderson Varejão e Leandrinho, sua evolução pela seleção brasileira. Neste domingo (25), o jogador de 22 anos, marcou 15 pontos na vitória sobre o Chile, no Goiânia Arena, pelas Eliminatórias das Américas.

“Sempre nos coloca para cima, eu e os mais novos. O papel que eles fazem na seleção, com os jovens, ajuda muito. Com eles, tudo fica mais fácil aqui. Nos passam, com conversas, a experiência deles, que tem seleção, anos da NBA, Olímpiadas e mais”, comentou Lucas Dias, que acertou 66,7% dos arremessos que tentou contra os chilenos.

“O Petrovic conversou comigo antes dos jogos (Colômbia e Chile). Pediu para eu não depender apenas de arremessos de 3 pontos. Eu ficava rodando com o Leandrinho, procurando espaços. Quando percebia, buscava correr para ficar livre e conseguir, com ele, despistar a defesa do Chile. Isso abriu buracos na quadra e pude aproveitar bem”, explicou o jogador sobre a sua forma de atuar no jogo.

Lucas Dias acertou três de seis tentativas de 3 pontos, mesmo buscando atacar de outras formas. O ala/pivô da seleção acredita que a seleção brasileira ficará mais forte no decorrer das próximas janelas. “Fizemos dois grandes jogos aqui (Goiânia). Estamos aprendendo cada vez mais, acho que isso nos deixa mais forte para o decorrer do torneio”, comentou o camisa 12 do Brasil.