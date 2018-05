Esporte Maior parte da seleção brasileira foi lapidada em solo europeu Equipe convocada pelo técnico Tite para a Copa do Mundo da Rússia é uma das mais internacionais da história

Nascidos no Brasil, lapidados no exterior e, agora, novamente a serviço do País. A seleção brasileira convocada pelo técnico Tite para a Copa do Mundo da Rússia é uma das mais internacionais da história, pois os 23 jogadores têm pelo menos uma temporada de experiência no futebol europeu, mercado para onde todos foram cedo e em que construíram a maior parte da carreira.L...