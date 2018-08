Esporte Maior acionista do Arsenal compra ações por R$ 2,6 bilhões e vira único dono do clube Clube passa a ser propriedade única de Stan Kroenke, bilionário norte-americano

O norte-americano Stan Kroenke, que é o acionista majoritário do Arsenal, fez uma proposta de 549 milhões de libras (cerca de R$ 2,6 bilhões) para assumir o controle total do clube inglês. A oferta, já aceita e publicada pela Bolsa de Londres, foi divulgada de forma oficial pela sua empresa, a KSE (Kroenke Sports and Entertainment), e fará com que o magnata se torne d...