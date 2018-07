Esporte Maguinho quer usar fase goleadora para ajudar Vila Nova a voltar ao G4 O colorado ocupa a 5ª colocação da Série B, com 27 pontos

O Vila Nova não conseguiu a vitória diante do Figueirense, na última rodada, porém um dos destaques da partida foi o lateral Maguinho, autor do gol vilanovense. O jogador, que sempre se destacou pela boa condição física, nesta temporada vem mostrando sua força ofensiva, já foram 4 gols no ano. "O professor Hemerson Maria me dá essa liberdade de aparecer e chegar...