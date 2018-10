Esporte Maguinho e Rafael Silva voltam a treinar e ficam à disposição para duelo contra o Boa Lateral se recuperou de lesão nas últimas cinco semanas e atacante volta após período em observação

O lateral Maguinho e o atacante Rafael Silva podem ser novidades no Vila Nova para o confronto contra o Boa Esporte, sábado (13), no Serra Dourada, a partir das 16h30, em duelo válido pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A dupla foi liberada pelo departamento médico do clube colorado e está à disposição para a partida contra o lanterna da competição. Maguinho retorna...