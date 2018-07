Em 24 de abril de 2017, a aposentada Maria de Lurdes Rodrigues, a Maria do Uru, morreu antes de ver, uma vez mais, a revoada dos beija-flores, como chamava os atletas. Nesta quarta-feira (18), próximo à chácara onde viveu a maior parte da vida, a ponte sobre o Rio Uru, que divide os municípios de Itaberaí e Cidade de Goiás, passou a se chamar Ponte Maria do Uru. Foi uma proposta do deputado estadual Jean Carlo.

“História, lembranças, alegrias e tudo mais para te lembrar”, foi a frase gravada na parte alta da placa que homenageou a madrinha da Caminhada Ecológica. “Um ponto, um lugar, um caminho para te encontrar”, foi grafado na parte baixa da placa, que será colocada na porta da casa de Maria do Uru, ao lado do jaburu – um dos símbolos da Caminhada -, com a imagem vazada em aço.

A família de Maria do Uru mantém o legado dela. Oito filhos, cerca de dez netos, seis bisnetos e um trineto recepcionaram os atletas e equipes de apoio, nesta quarta-feira (18). Serviram almoço, lanche e também se emocionaram pela homenagem. “Estamos todos felizes, emocionados, tocados, por mais esta lembrança. A alegria da minha avó (Maria do Uru) era receber vocês, da Caminhada Ecológica”, discursou a neta, Kayta Lorena, em nome da família.

Indiretamente, o Rio Uru, cuja ponte passa ter novo nome, poderá ser a solução para o problema de abastecimento de água da Cidade de Goiás. A prefeita vilaboense, Selma Bastos, disse que, em parceria com a Saneago, há estudo para criar uma área de captação de água, no Rio Uru, para resolver o problema da antiga capital goiana nos períodos de seca.