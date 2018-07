Esporte Madrinha da Caminhada Ecológica é homenageada com nome em ponte na GO-070 A ponte fica às margens da fazenda onde morava Maria do Uru

A madrinha da Caminhada Ecológica, Maria de Lourdes Rodrigues, falecida aos 95 anos, em abril de 2017, será homenageada com seu nome na ponte sobre o rio Uru, entre Itaberaí e a cidade de Goiás, na GO-070. A lei foi publicada na segunda-feira (10), no Diário Oficial do Estado. A Ponte Maria de Lourdes Rodrigues fica às margens da fazenda onde morava Maria do Uru...