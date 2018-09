Esporte Madri é escolhida para sediar fases finais da Copa Davis em 2019 e 2020 A partir dos próximos torneios o formato da competição irá mudar

A Federação Internacional de Tênis (ITF, na sigla em inglês) anunciou nesta quinta-feira (27) que a cidade espanhola de Madri vai sediar a fase final das duas próximas edições da recém-reformulada Copa Davis. A partir do próximo ano, o maior evento por equipes do tênis masculino será jogado por 18 times em sua fase final, sendo realizada no final da temporada em um p...