Esporte Macri pede 'reflexão' sobre violência no futebol e lamenta ataques a Infantino Nome do presidente foi citado diversas vezes por causa de assuntos políticos entre a Europa e Argentina

O presidente da Argentina, Maurício Macri, voltou a criticar a violência protagonizada pela torcida do River Plate antes do que era para ter sido a grande decisão da Libertadores, contra o Boca Juniors, no último dia 24. Para o político, é necessário que se faça uma "profunda reflexão" para evitar novos casos deste tipo no esporte. "Foram dias duros que vivemos no fim...