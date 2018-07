Esporte Músicas criadas por movimento caem no gosto dos brasileiros e embalam novo jeito de torcer Com criatividade e senso de apoio aguçado, o grupo vem criando uma identidade mais forte dos brasileiros nos estádios

Muito mais do que “ser brasileiro com muito orgulho e amor”. A proposta de um grupo de torcedores transformou a forma de torcer pela seleção nacional na Rússia. O Movimento Verde Amarelo surgiu há 10 anos, mas só agora parece ter caído nas graças de todos. Com criatividade e senso de apoio aguçado, o grupo vem criando uma identidade mais forte dos brasileiros nos estádios. ...