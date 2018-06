Esporte México treina com portões fechados em Moscou e Osorio canta com artista mexicano

A seleção do México fez um treinamento com portões fechados nesta segunda-feira, em Moscou. Depois da atividade, a delegação viajou para Ekaterimburgo, onde vai disputar contra a Suécia, às 11 horas (de Brasília) desta quarta, partida decisiva por uma vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo. Antes da atividade, elenco e comissão técnica receberam a visita do mús...