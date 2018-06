Esporte México bate Coreia do Sul, encaminha vaga às oitavas e pressiona a Alemanha Com gols de Vela (de pênalti) e Chicharito, seleção mexicana torce por tropeço da atual campeã, a Alemanha, para garantir vaga

O México está com um pé nas oitavas de final da Copa do Mundo da Rússia. Neste sábado, os mexicanos mostraram novamente um bom futebol e venceram a Coreia do Sul por 2 a 1, na Arena Rostov, em duelo da segunda rodada do Grupo F. O resultado obtido em Rostov pressiona a Alemanha, que precisa derrotar a Suécia, ainda neste sábado, em Sochi, para aumentar as suas chances d...