Esporte Médico da seleção da Dinamarca diz que Kvist tem pequena chance de voltar à Copa

O médico da seleção dinamarquesa, Thoger Krogh, não descarta o retorno do meio-campista William Kvist para a disputa da Copa do Mundo. O corte do atleta foi anunciado no domingo, por causa de duas fraturas nas costelas e um pulmão perfurado após choque com o peruano Jefferson Farfán, na vitória da Dinamarca sobre o Peru por 1 a 0, no sábado, em Saransk. "Há essa p...