Esporte Mãe de Cristiano Ronaldo fala sobre tentativa de abortar o craque Dolores Aveiro conta que tentou abortar o jogador pelas dificuldades financeiras que enfrentava

Dolores Aveiro, mãe do craque Cristiano Ronaldo, desabafou sobre a sua gravidez durante entrevista nesta segunda-feira (21). Entre as revelações, ela afirmou que tentou abortar o jogador do Real Madrid pelas dificuldades financeiras que enfrentava na época. "Eu tinha 30 anos, já tinha três filhos. Com as dificuldades que estava passando na minha vida eu pensei: 'o que...