Esporte Máximo goleador do último Espanhol, Messi recebe a sua 5ª Chuteira de Ouro O argentino já faturou o prêmio nas temporadas 2009/10, 2011/12, 2012/13 e 2016/17

Artilheiro da edição 2017/2018 do Campeonato Espanhol e máximo goleador de uma liga doméstica da Europa na temporada passada, com 34 bolas na rede, Lionel Messi recebeu nesta terça-feira (18), pela quinta vez em sua carreira, o prêmio Chuteira de Ouro. Com a honraria, o astro argentino igualou o feito de Cristiano Ronaldo, hoje jogador da Juventus, que pelo Real M...