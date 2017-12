Márcio ressalta que seria um honra jogar no Vila Nova

Quem irá defender a meta colorada em 2018 ainda é uma incógnita, já que o titular dessa temporada, Luis Carlos, ainda não renovou. Caso o arqueiro não fique, o Vila Nova terá que ir atrás de um nome para chegar como titular. Quem surgiu como especulação foi Márcio, que estava no Goiás.

A direção vilanovense não confirmou nenhum contato com o jogador, mas é um nome que pode pintar na pauta vilanovense, caso Luis Carlos não fique. Já para o goleiro, que defendeu as cores de Goiás e Atlético, essa seria uma grande oportunidade para ele, que já caminha para o final de sua carreira. O goleiro tem 36 anos.

"Tenho interesse sim em jogar no Vila Nova, é um dos grandes da capital e isso seria uma honra para mim. Mas até o momento não tem nada de oficial, apenas especulações", destacou o arqueiro, que ainda falou ter recebido duas propostas de fora do futebol goiano.

"Já surgiu duas propostas, uma do futebol paulista e outra do mineiro, mas ainda não defini meu futuro, tenho que ver com minha família. Tenho a intensão de permanecer no estado, mas se aparecer um projeto interessante, eu posso ir", disse Márcio.