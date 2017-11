Márcio no olho do furacão do Goiás

Desde 2007, o experiente goleiro Márcio é figura carimbada no futebol goiano. Sergipano de Aracaju, o jogador de 36 anos passou a última década sendo personagem importante do esporte local. Para a próxima temporada, existe o risco disso não acontecer. Sem contrato com o Goiás, Márcio ainda não sabe onde jogará em 2018, mas espera não sair da terra onde fincou raízes....