Esporte Márcio Fernandes indica time da estreia, elogia Danilo e coloca Aparecidense na briga pelo título Treinador do Camaleão afirmou que uma vitória contra o Vila Nova, na abertura do Estadual, pode inspirar a equipe para o resto da competição

Pedro Henrique; Rafael Cruz, Filipe, Domingos e Jairo; Tiago Ulisses, Uederson e Washington; Moisés, Alex Henrique e Nonato. Este deve ser o time da Aparecidense que iniciará a partida de abertura do Goianão contra o Vila Nova, no próximo sábado (19), às 17h, no estádio Serra Dourada. A informação foi confirmada pelo técnico Márcio Fernandes em entrevista coletiva concedida n...