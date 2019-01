Esporte Márcio Fernandes busca 'inspiração' para solucionar problemas na Aparecidense Treinador vê time pecando no momento de criar oportunidades de gols, mas confia em retomada

O início não está saindo como esperado. A Aparecidense, após duas rodadas, segue sem vencer no Campeonato Goiano, mesmo contando com uma base conhecida no clube e a contratação do experiente atacante Moisés. O time foi derrotado, por 1 a 0, pelo Vila Nova e empatou (1x1) com o Iporá. Márcio Fernandes reconhece que os jogadores se esforçam em campo, mas vê os pro...