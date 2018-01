Márcio Azevedo ressalta que a Aparecidense precisa se doar mais para conseguir vencer

O começo de temporada da Aparecidense não é como a diretoria gostaria, até o momento a equipe disputou duas partidas e tem apenas um ponto, o que não vem agradando, mas o treinador do Camaleão, Márcio Azevedo não está preocupado com esse momento ruim, mas acredita que o time precisa jogar mais.

"A Aparecidense sempre tem essa dificuldade. Se você for buscar os anos anteriores, sempre tem essa dificuldade no inicio, mas ela conseguiu no decorrer da competição se recuperar. Os adversários sempre vão se doar um pouco mais contra a gente. Mas dentro de campo, os jogadores precisam querer mais, se impor mais para conseguir o resultado.", frisou Márcio Azevedo.

A sequência para o Camaleão não está fácil, já que não terá tempo para treinar, por conta do calendário apertado. Já na próxima rodada, o time de Aparecida de Goiânia terá o Atlético pela frente, que também não conseguiu convencer no estadual.

"Já temos uma batalha pela frente, que é o jogo do Atlético, é pensar agora em descansar o máximo possível, nos recuperar, pois quarta-feira é mais um jogo complicado e decisivo para nós", ressaltou o comandante da Aparecidense, que ainda não venceu no Goianão.

Aparecidense e Atlético se enfrentam quarta-feira (24), pela 3ª rodada do campeonato goiano, no estádio Olímpico, às 20h30.