Márcio Azevedo quer esquecer eliminação na Copa do Brasil e focar no Goianão

Assim como em 2016, nesta temporada, a Aparecidense acabou eliminada da Copa do Brasil na 2ª fase da competição. Desta vez, o Camaleão sucumbiu diante do Cuiabá - perdeu a partida por 3 a 1. Agora, o time volta as atenções para o Estadual, em que, no domingo (25), tem um confronto decisivo contra o Iporá, às 15h30 horas, no estádio Ferreirão.

Em relação à partida contra o Cuiabá, o treinador da Aparecidense, Márcio Azevedo, ressaltou que o time fez uma partida equilibrada, mas que, nos detalhes, acabou perdendo o jogo.

"Sabíamos da importância do jogo, tínhamos a consciência das dificuldades e conseguimos fazer um jogo equilibrado. Claro que ficamos chateados com a derrota, mas a competição foi embora. Agora, temos de pensar no futuro. Temos uma decisão contra o Iporá", disse o treinador.

Até o momento, a Aparecidense já realizou 11 partidas, em 34 dias, um jogo a cada 3,09 dias. Por causa do desgaste, no próximo jogo, contra o Iporá, Márcio Azevedo ressaltou que deve modificar a equipe, já que seus atletas estão cansados. No duelo contra o Cuiabá, o atacante Aleíson saiu sentindo dores.

"Perdemos alguns jogadores cruciais para a equipe e que fizeram falta. Para o jogo contra o Iporá, vamos ter de reavaliar o grupo e com certeza fazer algumas mudanças em função dos desgaste do elenco", disse Márcio Azevedo.

No Goianão, a Aparecidense ocupa a 2ª colocação do Grupo B, com 15 pontos. São 4 vitórias, 3 empates e duas derrotas.