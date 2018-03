Márcio Azevedo diz que persistência foi decisiva para vitória da Aparecidense

Mais do que três pontos, o técnico Márcio Azevedo acredita que o triunfo sobre o Vila Nova, neste domingo (4), pela 11ª rodada do Campeonato Goiano, será mais um fator motivacional para a Aparecidense buscar a classificação à fase final da competição estadual.

“Dentro de campo fomos organizados. Apesar de alguns erros, procuramos nos ajudar ao máximo. Eu sabia que teríamos que persistir durante o jogo. Os jogadores se ajudaram ao máximo em campo. É um resultado importante para nossa caminhada rumo a classificação. Vamos buscar nossos objetivos nos próximos jogos em casa”, disse o treinador do Camaleão, que ainda enfrenta Grêmio Anápolis e Anápolis no Estádio Anníbal Batista de Toledo.

O técnico da Aparecidense celebrou ter a semana livre para treinamentos e descanso de seus jogadores. Segundo Márcio Azevedo, o período sem jogos ajudou o clube a vencer o Tigre, no Serra Dourada. “Nos preparamos bem, tivemos um tempo maior para descansar. Fizemos uma leitura do adversário e não erramos no meio-campo. Foi uma vitória merecida e que merece ser enaltecida, mas já temos outra ‘decisão’ na quarta-feira”, salientou o técnico do Camaleão.

Após tirar a invencibilidade do Vila Nova na temporada, a Aparecidense assumiu a liderança do Grupo B com 19 pontos. Na quarta-feira (7), às 20h30, o Camaleão recebe o Grêmio Anápolis, no Anníbal Batista. O duelo vale a primeira colocação da chave - a Raposa tem 18 pontos.