Márcio Azevedo acredita que Iporá deva jogar com uma postura defensiva

Após a primeira vitória no Goianão, a Aparecidense quer dar sequência aos triunfos e ganhar uma gordura na competição, para isso, o Camaleão irá enfrentar o Iporá, nesse sábado (26), às 17 horas, no Anníbal Batista de Toledo e o treinador do time, Márcio Azevedo sabe das dificuldades em enfrentar o rival, que é 2º colocado do Grupo A, com 5 pontos.

"Já tive a oportunidade de ver os jogos deles e eles devem vir jogar aqui com uma postura defensiva, possivelmente com três volantes e dando liberdade para os homens de frente. De repente vão buscar aproveitar uma bola parada e um contra-ataque, por isso temos que ter atenção, principalmente por jogarmos no nosso campo", frisou o comandante.

Em relação ao time, o treinador não quis dar muitas pistas, mas ressaltou que gostou dos jogadores que entraram na partida contra o Atlético e por conta do calendário apertado do estadual, ele dará oportunidades para os jogadores que estão sendo pouco aproveitados. "No jogo do Atlético, consegui tirar muitas coisas boas, principalmente com os atletas que entraram no decorrer do jogo e deram um outro ritmo para a equipe", comentou o comandante.

Márcio Azevedo também ressaltou que o time tem muito a crescer na competição, principalmente na parte física. "Fisicamente, o time vai evoluir durante a competição, até porque não tem tempo para treinar. Deveríamos ter um intervalo para treinar, para chegar em uma valência melhor dos atletas", ressaltou o treinador.

A Aparecidense ocupa a 2ª colocação do Grupo B, com 4 pontos, em 3 partidas.